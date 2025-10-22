Tre mesi di stop alle trasferte per la tifoseria del Pisa dopo gli scontri con gli ultrà del Verona

Pisa, 22 ottobre 2025 – Stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri e veronesi per i prossimi tre mesi. È la decisione presa, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, direttamente dal ministro Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri di via Piave tra ultras pisani e veronesi, avvenuti sabato 18 ottobre prima della gara con l’Hellas Verona. La misura, disposta dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi, rappresenta una maxisanzione che colpisce in egual misura entrambe le tifoserie e dovrebbe entrare in vigore già da venerdì 24 ottobre, in occasione della trasferta del Pisa a San Siro contro il Milan, anche se su questo punto non c’è ancora piena chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

