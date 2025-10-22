Tre giovani foggiani di ' Azione' a Paestum per il nuovo patto generazionale
Dal 17 al 19 ottobre si è svolta a Paestum la Scuola di Formazione Politica di Azione, che ha visto la partecipazione di oltre duecento ragazze e ragazzi under 30 provenienti da tutta Italia. TTra loro anche tre giovani della Capitanata: Gianluca Di Pasqua, referente under 30 per la provincia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
«Non parlate di noi senza di noi»: i giovani foggiani lanciano un appello al Prefetto contro la nuova emergenza criminale #giovanifoggia #Prefetto StatoQuotidiano.it StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti Foggia, 18 ottobre 2025 — Un gruppo di - facebook.com Vai su Facebook
Quattro giovani aretini alla Scuola di Formazione Politica di Azione a Paestum - A rappresentare il territorio aretino alla Scuola di Formazione Politica di Azione, svoltasi a Paestum dal 17 al 19 ottobre, sono stati Alberto Cruciani, Gianluca Finocchi, Francesco Giani e Claudio S ... lanazione.it scrive