Tre giovani foggiani di ' Azione' a Paestum per il nuovo patto generazionale

22 ott 2025

Dal 17 al 19 ottobre si è svolta a Paestum la Scuola di Formazione Politica di Azione, che ha visto la partecipazione di oltre duecento ragazze e ragazzi under 30 provenienti da tutta Italia. TTra loro anche tre giovani della Capitanata: Gianluca Di Pasqua, referente under 30 per la provincia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

