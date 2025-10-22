Tre anni di governo Meloni tre anni di risultati | lavoro sanità famiglia Pnrr Piano Mattei Parlano i numeri
Sono passati tre anni dall’insediamento del governo Meloni, il primo in Italia ad essere guidato da una premier donna. L’esecutivo è diventato il terzo più longevo della storia il 22 ottobre 2025 e per l’occasione, Palazzo Chigi ha pubblicato sul proprio sito un documento che ripercorre il lavoro svolto dall’esecutivo fin dal suo insediamento. Nel dossier vengono riassunti le misure significative approvate o avviate in questo triennio. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato che “la strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo” e che “i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
