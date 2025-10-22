Tre anni di governo Meloni | La strada è tracciata la percorreremo fino alla fine video

Tre anni per l’Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo”. Così sui social la premier Giorgia Meloni, che il 22 ottobre del 2022 giurò da presidente del Consiglio. In occasione del terzo anniversario del suo governo pubblica su Instagram e Facebook un video del suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, un mese fa. Quando, citando San Francesco, “il più italiano dei santi”, ricordava che “i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. Credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio”. Meloni: tre anni per l’Italia, la strada è tracciata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

