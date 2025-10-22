Travolto in moto da un’auto che svolta | è gravissimo al Civile?

Bresciatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasferito d’urgenza con l’eliambulanza al Civile di Brescia, è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. Lotta per la vita un 53enne originario di Fiorenzuola, comune della provincia di Piacenza: è stato portato nel nosocomio della nostra città in seguito a un terribile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

