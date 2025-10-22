Travolto in moto da un’auto che svolta | è gravissimo al Civile?
Trasferito d’urgenza con l’eliambulanza al Civile di Brescia, è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. Lotta per la vita un 53enne originario di Fiorenzuola, comune della provincia di Piacenza: è stato portato nel nosocomio della nostra città in seguito a un terribile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Il Giappone ha realizzato le più belle moto da Gran Premio, ma con i suoi piloti non è stato fortunato. Tomizawa nel 2010 a Misano travolto dalle altre moto, Kato deceduto nel 2003 proprio a Suzuka con una dinamica assurda e mai chiarita, Nagai con la SBK - facebook.com Vai su Facebook
Pedone travolto da una moto, sfiorata la tragedia: la rabbia dei residenti https://ift.tt/kSR7OZ3 - X Vai su X