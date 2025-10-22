Travolto e ucciso in un istante tragedia spaventosa in Italia | la dinamica è agghiacciante

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia in un’area industriale. Il rumore metallico della produzione è stato improvvisamente sovrastato dalle sirene dei soccorsi. Nel piazzale esterno di un grande stabilimento, un operaio di 46 anni, originario della Slovenia, è stato fatalmente investito. La dinamica è stata rapida e spietata: l’uomo è stato travolto da un mezzo pesante mentre era impegnato in una manovra. Una collisione che ha coinvolto due veicoli e che ha interrotto bruscamente una vita, trasformando un giorno come un altro in un lutto incolmabile. Tragedia sul lavoro alle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travolto e ucciso in un istante, tragedia spaventosa in Italia: la dinamica è agghiacciante

