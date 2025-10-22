Travolto da un’auto pirata sulla sedia a rotelle ma la polizia lo multa | Doveva stare sul marciapiede
L’auto gli è piombata addosso da dietro e lo ha travolto, come se neanche esistesse. Andrea Canessa stava procedendo lentamente, sulla parte destra della corsia, a bordo della sedia a rotelle semi-elettrica su cui è stato costretto da un altro incidente otto anni fa. La macchina lo ha centrato, scaraventato a terra e poi è sgommata via senza neanche dare cenno di volersi fermare. Due mesi più tardi, una raccomandata è arrivata nella posta di Andrea: multa di 42 euro, perché con la sua sedia a rotelle avrebbe dovuto viaggiare sul marciapiede, come tutti. La dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto a Grosseto intorno alle 22. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un uomo è morto investito da un’auto subito dopo essersi salvato da un incidente Il 48enne è stato travolto da un’auto insieme a tre soccorritori intervenuti per aiutarlo. L’uomo è morto sul colpo, mentre i tre sono stati trasportati in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista travolto da un'auto a #porto recanati: è grave, trasportato in #eliambulanza a Torrette - X Vai su X
Travolto e ucciso da un’auto, caccia al pirata in fuga. Un paese sotto choc - Cortona, 30 settembre 2025 – È stato trascinato per una ventina di metri mentre attraversava le strisce pedonali insieme al suo cane. Come scrive lanazione.it
Travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4. La vittima era scesa dall’auto in panne per chiedere aiuto - Il 50enne è stato colpito in pieno e sbalzato sulla carreggiata senza che nessuno si fermasse. Segnala quotidiano.net
Travolto sulle strisce mentre va al lavoro, caccia al pirata della strada - E come tutte le mattine stava attraversando la Domiziana, la pericolosissima statale sul litorale casertano, camminando sulle strisce pedonali. Scrive ansa.it