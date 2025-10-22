Travolto da un’auto pirata sulla sedia a rotelle ma la polizia lo multa | Doveva stare sul marciapiede

L’auto gli è piombata addosso da dietro e lo ha travolto, come se neanche esistesse. Andrea Canessa stava procedendo lentamente, sulla parte destra della corsia, a bordo della sedia a rotelle semi-elettrica su cui è stato costretto da un altro incidente otto anni fa. La macchina lo ha centrato, scaraventato a terra e poi è sgommata via senza neanche dare cenno di volersi fermare. Due mesi più tardi, una raccomandata è arrivata nella posta di Andrea: multa di 42 euro, perché con la sua sedia a rotelle avrebbe dovuto viaggiare sul marciapiede, come tutti. La dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto a Grosseto intorno alle 22. 🔗 Leggi su Open.online