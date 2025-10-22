Travolto da un’auto pirata mentre è in sedia a rotelle | multato perché doveva stare sul marciapiede

Una storia che ha dell’incredibile quella di Andrea Canessa, cittadino grossetano costretto a muoversi su una sedia a rotelle semi-elettrica a seguito di un grave incidente avvenuto otto anni fa. Lo scorso 24 luglio, mentre cercava di prendere una boccata d’aria serale lungo via Giusti, viene travolto da un’auto pirata che lo colpisce da dietro e si dà alla fuga. Due mesi dopo, la beffa: una multa da 42 euro notificata dalla Polizia Municipale, con l'accusa di essersi mosso sulla carreggiata invece che sul marciapiede. L’incidente. Era circa le 22:40 quando Andrea, come di consueto, usciva per un breve giro serale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Travolto da un’auto pirata mentre è in sedia a rotelle: multato perché “doveva stare sul marciapiede”

Argomenti simili trattati di recente

Un uomo è morto investito da un’auto subito dopo essersi salvato da un incidente Il 48enne è stato travolto da un’auto insieme a tre soccorritori intervenuti per aiutarlo. L’uomo è morto sul colpo, mentre i tre sono stati trasportati in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Ciclista travolto da un'auto a #porto recanati: è grave, trasportato in #eliambulanza a Torrette - X Vai su X

Travolto e ucciso mentre va al lavoro, il pirata della strada fugge in taxi - Stefano Bruzzesi è stato travolto da un’auto, una Lancia Ypsilon, il cui conducente è poi fuggito lasciandolo a terra senza vita ... today.it scrive

Stefano Bruzzesi travolto e ucciso sulla Pontina, preso il pirata: «Bugie per depistare» - Si è chiuso il cerchio delle indagini sul pirata della strada che, all’alba di domenica lungo la via Pontina all’altezza ... Secondo ilmessaggero.it

Travolto dall’auto pirata. Alla guida senza patente - La situazione del pirata della strada trovato attraverso le telecamere si aggrava. Riporta msn.com