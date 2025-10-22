Travolto da auto sotto casa Muore dodici giorni dopo

di Sandro Franceschetti Morto 12 giorni dopo l’investimento. Non ce l’ha fatta Franco Berardi, conosciutissimo barbiere di Pergola, che nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre era stato travolto da una macchina a poche decine di metri da casa. Troppo gravi le ferite e le lesioni interne che aveva riportato. Berardi, 72 anni, dopo aver chiuso il suo negozio in piazza Battisti, come ogni giorno stava percorrendo a piedi viale Kennedy per rientrare nella propria abitazione, quando all’altezza del bivio per il quartiere Tinte è stato investito da un’auto condotta da un uomo della zona. I soccorsi sono stati allertati immediatamente ed è arrivata anche l’eliambulanza che ha trasportato il pedone all’ospedale regionale di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

