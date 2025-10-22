Trasporto scolastico da Migliana attivato per lo studente disabile Ora mio figlio è contento

Prato, 22 ottobre 2025 – Non avrà più nessun disagio lo studente di 15 anni certificato Adhd e con la Legge 104, che da Migliana, paese in cui risiede insieme ai genitori, non sapeva come fare a raggiungere il liceo artistico Brunelleschi. Un servizio, quello del trasporto scolastico disabili, che non era stato attivato per lui fin dall’inizio delle lezioni, nonostante la mamma Stefania Vaiani si fosse mossa per tempo a chiedere quale sarebbe stata l’organizzazione del trasporto quotidiano verso la scuola. Un appello che La Nazione ha rilanciato dieci giorni fa, e che oggi ha trovato una soluzione grazie all’intervento sia della Società della Salute Area Pratese e del sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, che di due associazioni di volontariato, la Misericordia di Schignano e Luicciana e della Pubblica Assistenza L’Avvenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto scolastico da Migliana attivato per lo studente disabile. “Ora mio figlio è contento”

Altre letture consigliate

AGGIORNAMENTO Trasporto Scolastico Settimana dal 20 al 24 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Trasporto scolastico da Migliana attivato per lo studente disabile. “Ora mio figlio è contento” - Dopo l’appello della madre, la Società della salute ha trovato la soluzione per garantire il servizio gratuito con la Misericordia di Schignano e Luicciana e la Pubblica Assistenza L’Avvenire ... Segnala lanazione.it

Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee - Gambassi Terme, 9 settembre 2025 – Il servizio di trasporto scolastico per il 2025- Si legge su lanazione.it

Trasporto scolastico. Sarà attivo anche con pochi bambini: "Aiutiamo le famiglie" - Il territorio è vasto, come noto: il comune di Ravenna è il secondo per estensione in Italia, dopo quello di Roma. Lo riporta ilrestodelcarlino.it