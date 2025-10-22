Trasporto pubblico al via le domande per la tessera Ast destinata alle persone con disabilità
Partirà domani, giovedì 23 ottobre, la campagna per la richiesta delle tessere Ast riservate alle persone con disabilità che intendono usufruire del servizio gratuito di trasporto extraurbano per l’anno 20262027. Le domande potranno essere presentate fino al 20 novembre 2025, entro le ore 16.30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TIGULLIO - Disagi nel Tigullio per i servizi di trasporto pubblico dati in appalto da AMT. Il fatto più grave questa mattina a Cogorno dove è mancato senza nessun preavviso il trasporto scolastico. Il disservizio, assicurano dal Comune, in ogni caso non si ripeter - facebook.com Vai su Facebook
L’affidamento in house del trasporto pubblico locale è soggetto a valutazione comparativa di convenienza: la valutazione dell’ANAC ANAC – Atto a firma del Presidente n. 2565 del 29 settembre 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazion - X Vai su X
Siderno: trasporto sociale, al via la presentazione delle domande - L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato alle Politiche Sociali che fa capo al vicesindaco Salvatore Pellegrino rende noto che l’Ambito Territoriale Soci ... Secondo reggiotv.it
Via alle domande per le agevolazioni sugli scuolabus - A partire da martedì 1 luglio potranno essere presentate grazie all’amministrazione comunale le domande per le agevolazioni tariffarie per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo ... Segnala lanazione.it
Malattia nel trasporto pubblico locale: domande entro il 31 marzo - Con un apposito comunicato stampa il Indennità di malattia Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che entro il 31 marzo 2025 devono essere inviate tramite pec le domande per il ... Scrive ipsoa.it