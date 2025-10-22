Trasporti funicolare di Chiaia chiusa al pubblico per tre giorni | l' annuncio di Anm

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop di tre giorni per la funicolare di Chiaia. Anm informa, infatti, che da domenica 26 a martedì 28 ottobre, per manutenzione programmata, la funicolare resterà chiusa al pubblico.Resta chiusa fino a sabato 25 ottobre, per attività di manutenzione straordinaria, la funicolare di Mergellina. In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

