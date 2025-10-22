Trasporti cancellato un altro volo da Brindisi a Roma | Continua l?isolamento

Isolamento e delusione: con lo stop al volo 1624 Ita Airways da Brindisi a Roma Fiumicino delle 11:15, per motivi ancora da chiarire, Roma è sempre più lontana per i cittadini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Trasporti, cancellato un altro volo da Brindisi a Roma: «Continua l?isolamento»

Altre letture consigliate

Su via Tiburtina altezza Verano hanno cancellato la corsia ciclabile per allargare le corsie laterali delle automobili a causa del cantiere sulla corsia preferenziale al centro. Considerando che quella era già un'autostrada urbana, mi chiedo quale sia il senso di t - facebook.com Vai su Facebook

Autorità di regolazione dei trasporti (@ART_Trasporti) - X Vai su X

Le aziende che si occupano dei passeggeri quando un volo viene cancellato - È un mercato cresciuto di recente perché le compagnie aeree ne hanno sempre più bisogno, viste le interruzioni sempre più frequenti ... Lo riporta ilpost.it

Cancellato il volo Torino–Bari: Ryanair condannata a risarcire due passeggeri - La sentenza, immediatamente esecutiva, rappresenta un nuovo successo per Italia Rimborso, società che da anni assiste i viaggiatori coinvolti in disservizi aerei come cancellazioni, ritardi o negati ... Segnala giornaledipuglia.com

Milano off-limits all’alba e la Puglia resta a terra: cancellato il volo Ita Bari-Linate delle 6.20 - «A partire dal 27 ottobre – racconta nella sua segnalazione – il volo garantito da Ita Airways AZ1646 da Bari a Milano Linate, in partenza alle 6. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it