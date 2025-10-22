Trasporti cancellato un altro volo da Brindisi a Roma | Continua l?isolamento

Quotidianodipuglia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isolamento e delusione: con lo stop al volo 1624 Ita Airways da Brindisi a Roma Fiumicino delle 11:15, per motivi ancora da chiarire, Roma è sempre più lontana per i cittadini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Trasporti, cancellato un altro volo da Brindisi a Roma: «Continua l?isolamento»

