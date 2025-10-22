Transizione sostenibile Graded alla decima edizione dell’Italian Business&SDGs Annual Forum

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfide e opportunità dello sviluppo sostenibile:  Graded, gruppo industriale del settore energetico con quartier generale a Napoli, ha partecipato, con l’agronomo  Luca Scognamiglio,  all’ Italian Business & SDGs Annual Forum, l’appuntamento annuale e itinerante promosso da  UN Global Compact Network Italia  per incentivare il dialogo tra imprese, istituzioni, mondo accademico e società civile. Quest’anno l’iniziativa ha celebrato la sua decima edizione a Napoli, nella cornice di  Villa Doria d’Angri, sede dell’Università Parthenope, in concomitanza con il 25esimo anniversario del Global Compact delle Nazioni Unite, per fare un bilancio dei traguardi già raggiunti e rilanciare il percorso verso gli  Obiettivi dell’Agenda 2030. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

