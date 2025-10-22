Tragico incidente stradale muore 40enne | grave la compagna
Tragedia nella notte lungo la SS7 Quater Domitiana, tra Lago Patria e Ischitella. Un 40enne, di origini straniere, era alla guida di un'automobile quando si è scontrato con un'altra vettura. È morto nonostante i soccorsi per le ferite riportate.A bordo con il 40enne c'era anche la compagna che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
