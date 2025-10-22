Tragedia sull’E45 | vola fuori strada in auto Morto Luca Franceschini grave la moglie

È il 62enne imprenditore senigalliese Luca Franceschini la vittima dell’ incidente che si è verificato alle 12.30 di ieri lungo la superstrada E45, fra gli svincoli del Rato e quello di Gabelletta-San Gemini, in direzione Perugia. L’uomo si trovava alla guida di un’ Alfa Romeo Stelvio quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha urtato il guardrail ed è finito in una scarpata adiacente alla carreggiata. In auto con lui c’era la moglie, la 56enne Susi Pompili, sotto choc, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

