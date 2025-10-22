Tragedia stradale in Calabria | chi sono le tre vittime dell’incidente a Gioiosa Jonica

Dramma sulla Jonio-Tirreno: tre morti in Calabria. È di tre morti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile e un pullman di linea si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, provocando il decesso immediato di due passeggeri e quello successivo di un terzo, trasportato in ospedale in condizioni disperate. Vittime originarie di Serra San Bruno: una coppia di coniugi e un amico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia stradale in Calabria: chi sono le tre vittime dell’incidente a Gioiosa Jonica

