Tragedia nel Mediterraneo | 40 migranti morti al largo della Tunisia tra le vittime anche neonati
Quaranta persone, tra cui neonati, hanno perso la vita nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Salakta, in Tunisia. Altri 30 migranti sono stati salvati dalla guardia costiera tunisina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
