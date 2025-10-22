Tragedia nel cuore di Riccione nell' appartamento andato a fuoco trovato il corpo senza vita di una donna
Una tragedia scuote Riccione, nella giornata di mercoledì (22 gennaio). I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di una donna all’interno dell’appartamento in cui è avvenuto l’incendio, all’angolo tra viale Ceccarini e viale Dante. Secondo le prime informazioni si tratta di una donna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
