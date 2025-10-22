Tragedia in Spagna | turista britannica muore soffocata durante la cena

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata di vacanza finita in tragedia. Una donna britannica di 74 anni, Ceri Ball, ha perso la vita in modo improvviso mentre cenava con il marito in un ristorante di Peñíscola, località costiera della Spagna. La donna stava mangiando una bistecca quando un boccone le è andato di traverso, provocandole un soffocamento fatale. La vittima si trovava in Spagna insieme al marito Glyn, 77 anni, per trascorrere un periodo di vacanza nella loro casa di Valencia, dove si erano quasi stabiliti definitivamente. Il racconto della figlia. La figlia della coppia ha spiegato che i genitori vivevano parte dell’anno in Spagna, nella loro seconda casa, e che sarebbero dovuti rientrare in Inghilterra la settimana successiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in Spagna: turista britannica muore soffocata durante la cena

