Tragedia in autostrada Carambola tra veicoli | muore sul colpo conducente di un furgone
STRADELLA (Pavia) Abitava da tempo a Mede, dov’era domiciliato anche se residente a Marostica (in provincia di Vicenza). Enrico Scomazzon, 48 anni, ha perso la vita prima dell’alba di ieri, mentre era alla guida del furgone coinvolto nel tragico incidente tra mezzi pesanti sulla A21 Torino-Piacenza. L’allarme al 112 è scattato poco dopo le 5.20 da altri automobilisti e camionisti in transito sull’autostrada. Il drammatico schianto è avvenuto nel territorio di Stradella, nel tratto fra i caselli di Broni-Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Piacenza. Dalla prima ricostruzione, il furgone guidato dalla vittima sarebbe stato tamponato da un camion e quindi scagliato contro un altro mezzo pesante che sarebbe stato fermo in prossimità di una piazzola d’emergenza, ma la dinamica è ancora al vaglio degli accertamenti effettuati dalla Polstrada di San Michele di Alessandria, competente per la tratta autostradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
