Tragedia improvvisa addio al campione del mondo | morto a soli 29 anni
Il campione del mondo è morto a soli 29 anni: la notizia ha distrutto i suoi tantissimi tifosi, è una tragedia terribile. La notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha lasciato attoniti tutti gli appassionati. Il campione del mondo si è spento a soli 29 anni: una tragedia terribile, un lutto dolorosissimo che ha distrutto tutti i fan dello straordinario giocatore. In tantissimi stanno lasciando messaggi di cordoglio sui social per ricordare il grande campione venuto a mancare così giovane. E' stata la famiglia di Daniel Naroditsky a dare la notizia del decesso del grande maestro di scacchi americano tramite la dichiarazione ufficiale del suo club, lo Charlotte Chess Club della Carolina del Nord.
