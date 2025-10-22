Tragedia ferroviaria | almeno 15 morti e decine di feriti

Un boato nella notte, poi il buio e le grida dei passeggeri. Nell’Etiopia orientale, un treno è deragliato nei pressi della città di Shinile, nella Regione dei Somali, prima di scontrarsi con un altro convoglio che era fermo lungo la stessa linea. Le carrozze, vecchie e sovraccariche, si sono ribaltate una sull’altra in una distesa di lamiere contorte e fumo. Alcuni passeggeri, per salvarsi, si sono gettati dai vagoni in corsa. Le prime stime parlano di almeno 15 vittime e decine di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Le immagini diffuse dai media locali mostrano carrozze schiacciate e corpi di soccorritori che lavorano tra i rottami, cercando superstiti tra il ferro piegato e la polvere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

