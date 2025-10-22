Tragedia di Milena Mancini la famiglia chiede giustizia
Isola del Liri e l'intera provincia di Frosinone sono in lutto per la prematura scomparsa di Milena Mancini, stimata imprenditrice 56enne, deceduta ad Istanbul a seguito di un intervento di liposuzione. La notizia, che ha sconvolto la comunità locale, ha generato un'ondata di dolore e rabbia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia a Istanbul: morta dopo l’intervento di liposuzione Milena Mancini, 50 anni Milena Mancini, imprenditrice e agente immobiliare originaria del Lazio, è morta a Istanbul dopo venti giorni di terapia intensiva a causa di gravi complicanze sorte durante u - facebook.com Vai su Facebook
TRAGEDIA DI BRIVIO, RESTA IN CARCERE IL 34ENNE CHE HA UCCISO GIORGIA E MILENA – Valsassinanews – Il primo quotidiano on line della Valsassina, Valvarrone e dintorni - https://go.shr.lc/4gLIb3S via @shareaholic - X Vai su X
Va in Turchia per la liposuzione, Milena Mancini muore dopo 20 giorni di agonia: aveva 56 anni - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Secondo ilmessaggero.it
La morte di Milena Mancini in Turchia dopo liposuzione: la sorella Sara denuncia - Il dramma di Milena Mancini, imprenditrice di Isola Liri, e il dolore della sorella Sara che denuncia anche l'assalto dei giornalisti ... Si legge su ilquotidianodellazio.it
Milena Mancini, 50 anni, morta in Turchia dopo un intervento di chirurgia estetica - Imprenditrice di 50 anni muore dopo 20 giorni di terapia intensiva a Istanbul, in seguito a un intervento di liposuzione. blogsicilia.it scrive