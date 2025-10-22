Tragedia di Milena Mancini la famiglia chiede giustizia

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isola del Liri e l'intera provincia di Frosinone sono in lutto per la prematura scomparsa di Milena Mancini, stimata imprenditrice 56enne, deceduta ad Istanbul a seguito di un intervento di liposuzione. La notizia, che ha sconvolto la comunità locale, ha generato un'ondata di dolore e rabbia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tragedia milena mancini famigliaVa in Turchia per la liposuzione, Milena Mancini muore dopo 20 giorni di agonia: aveva 56 anni - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Secondo ilmessaggero.it

tragedia milena mancini famigliaLa morte di Milena Mancini in Turchia dopo liposuzione: la sorella Sara denuncia - Il dramma di Milena Mancini, imprenditrice di Isola Liri, e il dolore della sorella Sara che denuncia anche l'assalto dei giornalisti ... Si legge su ilquotidianodellazio.it

tragedia milena mancini famigliaMilena Mancini, 50 anni, morta in Turchia dopo un intervento di chirurgia estetica - Imprenditrice di 50 anni muore dopo 20 giorni di terapia intensiva a Istanbul, in seguito a un intervento di liposuzione. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Milena Mancini Famiglia