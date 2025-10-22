Tragedia al Trasimeno padre cerca il figlio scomparso | trovato morto in un' area verde

Tragedia questa mattina nella zona verde del Pidocchietto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di circa 30 anni. A fare la macabra scoperta sarebbe stato il padre, alla disperata ricerca del figlio.La drammatica chiamata al 118 è scattata nelle prime ore della mattinata. Sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tra i boschi umbri, con una vista incantevole sul lago Trasimeno, sorge questa villa su tre livelli divisa in due appartamenti. Una piscina panoramica completa la proprietà, offrendo scorci spettacolari sul paesaggio circostante. id: 32707115 #idealista #casedii Vai su Facebook

Tragedia in strada, bimbo di 8 anni ucciso dal furgone guidato dal padre - Perugia, 20 settembre 2024 – Tragedia a Perugia, dove un bambino di 8 anni è stato investito e ucciso dal furgone guidato dal padre. Come scrive lanazione.it

Tragedia a Settala: bimba di 10 anni denuncia l'omicidio della madre, arrestato il padre - Una bimba di 10 anni ha chiamato il 118 dicendo che la madre era stata uccisa dal padre, facendolo in questo modo arrestare. Riporta quotidiano.net

Tragedia a Valdagno: voragine causata dalle piogge inghiotte un’auto con padre e figlio - Una tragedia ha scosso Valdagno (VI) ieri sera, dove due persone, un padre e un figlio, hanno tragicamente perso la vita in un incidente che ha sconvolto la comunità locale. Riporta la7.it