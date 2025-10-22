Tragedia al Trasimeno padre cerca il figlio scomparso | trovato morto in un' area verde

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia questa mattina nella zona verde del Pidocchietto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di circa 30 anni. A fare la macabra scoperta sarebbe stato il padre, alla disperata ricerca del figlio.La drammatica chiamata al 118 è scattata nelle prime ore della mattinata. Sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

