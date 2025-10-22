Tragedia al largo della Tunisia | 40 migranti muoiono in un naufragio Tra le vittime ci sono anche neonati

Nuova tragedia dell’immigrazione al largo delle coste tunisine. Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, hanno perso la vita dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Lo rende noto la radio locale. 🔗 Leggi su Today.it

