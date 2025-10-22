Tragedia al largo della Tunisia | 40 migranti muoiono in un naufragio Tra le vittime ci sono anche neonati

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tragedia dell’immigrazione al largo delle coste tunisine. Quaranta migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, hanno perso la vita dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Lo rende noto la radio locale. 🔗 Leggi su Today.it



