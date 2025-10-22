Luceverde Roma Buonasera code sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Ponte di Nona verso lunghezza ricordiamo che per urgenti lavori è chiusa la complanare da Ponte di Nona alla fiera di Roma Est i lavori andranno avanti fino alle 18 di venerdì ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti dalla Nomentana alla 24 in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud incolonnamenti su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria per un incidente rallentamenti su Piazza di Santa Maria in soccorso all'altezza di via Tiburtina la polizia locale segnala poi un altro incidente su Viale delle Medaglie d'Oro con cuore in prossimità di Piazzale degli Eroi lavori notturni sul tratto Urbano della A24 a partire dalle 22 sino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni contestualmente che proviene dalla tangenziale est non potrei mettere A24 in direzione del raccordo nella stessa fascia oraria chiuderà anche via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale tutto il traffico proveniente dalla sala Maria Sara deviato su viale Tor di Quinto ancora per lavori notturni dalle 22 alle 6 chiuso Ponte dell'Industria nelle due direzioni come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2025 ore 19:30