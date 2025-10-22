Luceverde Roma Buonasera per un incidente traffico momentaneamente bloccato sulla Firenze Roma tra Attigliano e da Orte verso Roma ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana la A24 in carreggiata esterna code dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud traffico rallentato sull'intero tratto Urbano della A24 Verso il raccordo sulla stessa A24 code da Settecamini a Ponte di Nona verso lunghezza ricordiamo che per urgenti lavori è chiusa la complanare da Ponte di Nona alla barriera di trafficate poi Come di consueto e la Flaminia e la Salaria con code rispettivamente da Corso di Francia il raccordo è da via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti poi su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria se sta situazione sulla tangenziale est con code da via Tiburtina via Prenestina verso San Giovanni come sempre per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2025 ore 18:30