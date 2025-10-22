Traffico Roma del 22-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur al centro congressi la nuvola oggi secondo e ultimo giorno del cybertech Europe 2025 chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana prestare attenzione alla segnaletica interrotto il servizio della metro C tra pantano e grotte celoni è attivo un servizio bus sostitutivo lavori notturni anche questa sera sul percorso Urbano della A24 a partire dalle 22 sino alle 6 del mattino di domani resterà chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni contestualmente chi proviene dalla tangenziale non potrai mettersi sulla A24 Verso il raccordo anulare nella stessa fascia oraria 226 chiudere anche via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e la Giovanni XXIII verso la via Trionfale tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato su viale Tor di Quinto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Roma sud nel caos, traffico da bollino rosso e fermata metro chiusa per l'evento sulla cybersicurezza https://ift.tt/ZCFIkbV - X Vai su X
“Stare in maggioranza con Tajani è come stare nel traffico di Roma… poi scorre” Battuta simpatica di Armando Siri, coordinatore nazionale dipartimenti Lega, nel corso del suo intervento a “Battitori Liberi”, con Gianluca Fabi e Savino Balzano ? #tajani #sir - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati brevi code per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare In quest'ultima direzione ... Scrive romadailynews.it
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" - Oggi qualcuno ha segnalato quantomeno positiva sulla Colombo, meno sulla via Ostiense ... Scrive romatoday.it
Traffico 10, 11 e 12 ottobre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 10, 11 e 12 ottobre 2025 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. Da sicurauto.it