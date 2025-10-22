Traffico Roma del 22-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur al centro congressi la nuvola oggi secondo e ultimo giorno del cybertech Europe 2025 chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana prestare attenzione alla segnaletica interrotto il servizio della metro C tra pantano e grotte celoni è attivo un servizio bus sostitutivo lavori notturni anche questa sera sul percorso Urbano della A24 a partire dalle 22 sino alle 6 del mattino di domani resterà chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni contestualmente chi proviene dalla tangenziale non potrai mettersi sulla A24 Verso il raccordo anulare nella stessa fascia oraria 226 chiudere anche via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e la Giovanni XXIII verso la via Trionfale tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato su viale Tor di Quinto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

