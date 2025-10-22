Traffico Roma del 22-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità giorno per il convegno Cyber Tech alla nuvola provvedimenti prosegue fino al pomeriggio la chiusura della Colombo tra le rampe della 91 Roma Fiumicino a Piazzale venticinque marzo 1957 all'altezza di viale dell'Oceano Pacifico a Viale dell'Oceano Atlantico e traffico in arrivo dal centro e deviato verso il viadotto della Magliana per il trasporto pubblico sono deviata e 27 linee bus chiuso il capolinea di Eur Fermi Le linee si spostano a Piazzale dell'Agricoltura e alla stazione metro Laurentina Intanto in inizia oggi la due giorni di visita di Stato dei reali inglesi con riflessi sulla viabilità nei tre luoghi della visita da stamattina sono in vigore i divieti di sosta nell'area di via di Savoia residenza ufficiale dell' Ambasciatore britannico in Italia dove in questa occasione alloggeranno Carlo e Camilla https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
