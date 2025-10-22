Traffico Roma del 22-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico congestionato in entrata sulla A24 dal raccordo la tangenziale est code sull'autostrada a91 Roma Fiumicino rallentamenti in entrata su cassia-flaminia e sala si segnalano forti rallentamenti sul viadotto della Magliana la Pontina è la via Ostiense al secondo e ultimo giorno per il convegno cybertec alla nuvola tra i provvedimenti che prosegue la chiusura della Colombo tra le rampe della 91 Roma Fiumicino a Piazzale venticinque marzo 1957 all'altezza di viale dell'Oceano Pacifico Viale dell'Oceano Atlantico traffico in arrivo dal centro è deviato verso il viadotto della Magliana per il trasporto pubblico sono dei a 327 linee bus chiuso il capolinea di Eur Fermi Le linee si spostano a Piazzale dell'Agricoltura e alla stazione metro Laurentina Intanto inizia oggi in città la due giorni di visita di Stato dei reali inglesi con riflessi sulla viabilità nei tre luoghi della visita da stamattina sono in vigore i divieti di sosta nell'area di via Ludovico di Savoia residenza ufficiale della Ambasciatore britannico in Italia dove in questa occasione alloggeranno Carlo e Camilla https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

