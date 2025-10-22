Luceverde Roma Bentrovati trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina sulla via Flaminia traffico in coda tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale all'Eur al centro congressi la nuvola oggi Il secondo è ultimo giorno del cybertech Europe 2025 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo ad eccezione del trasporto pubblico prestare attenzione alla segnaletica dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2025 ore 07:30