Luceverde Lazio trovati a causa di un incidente Ci sono code sulla Firenze Roma tra Attigliano e da Orte verso Roma ancora sulla A1 ma nel tratto della Roma Napoli code per 2 km tra Puntone Anagni in direzione di Napoli pure per traffico sulla Tiburtina tra Settecamini e Tivoli è lungo la Casilina tra torbellamonaca e finocchio altre cose sulla diramazione Roma sud da Torrenova raccordo stessa situazione sulla Pontina con code registrate all'altezza di Aprilia in prossimità di Latina a Roma corre sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a tratti dalla Cassia la 24 rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud per urgenti lavori fino alle 18 di venerdì 24 ottobre chiusa sulla A24 roma-l'aquila-teramo la complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est verso lunghezza il traffico proveniente da Ponte di Nona e diretto verso L'Aquila può accedere all' autostrada A24 tramite la barriera percorrendo via Collatina e via di lunghezzina Per quanto riguarda i trasporti la ci segnala che al momento il servizio della metro C è interrotto tra pantano e Grotta celoni sono attivi servizi bus in sostituzione da Francesca Ilari è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 17:30