Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 17 | 30

Romadailynews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Lazio trovati a causa di un incidente Ci sono code sulla Firenze Roma tra Attigliano e da Orte verso Roma ancora sulla A1 ma nel tratto della Roma Napoli code per 2 km tra Puntone Anagni in direzione di Napoli pure per traffico sulla Tiburtina tra Settecamini e Tivoli è lungo la Casilina tra torbellamonaca e finocchio altre cose sulla diramazione Roma sud da Torrenova raccordo stessa situazione sulla Pontina con code registrate all'altezza di Aprilia in prossimità di Latina a Roma corre sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a tratti dalla Cassia la 24 rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud per urgenti lavori fino alle 18 di venerdì 24 ottobre chiusa sulla A24 roma-l'aquila-teramo la complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est verso lunghezza il traffico proveniente da Ponte di Nona e diretto verso L'Aquila può accedere all' autostrada A24 tramite la barriera percorrendo via Collatina e via di lunghezzina Per quanto riguarda i trasporti la ci segnala che al momento il servizio della metro C è interrotto tra pantano e Grotta celoni sono attivi servizi bus in sostituzione da Francesca Ilari è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 22 10 2025 ore 17 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 17:30

Scopri altri approfondimenti

traffico lazio 22 10Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati brevi code per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare In quest'ultima direzione ... Scrive romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le autostrade ancora ... Secondo romadailynews.it

traffico lazio 22 10Inaugurato il nuovo accesso al policlinico Gemelli di Roma - Un nuovo ingresso carrabile e pedonale che consentirà a cittadini, ambulanze e veicoli di raggiungere l'area ospedaliera del Gemelli a Roma in modo più diretto e sicuro sicuro. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 22 10