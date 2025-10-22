Traffico Lazio del 22-10-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati brevi code per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare In quest'ultima direzione traffico nel complesso scorrevole è la restante rete autostradale del territorio a Roma code per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la via Appia e la via Cristoforo Colombo all'Eur al centro congressi la nuvola oggi il secondo il primo giorno del cybertech Europe 2025 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella all'altezza di Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito vietato anche in direzione da centro tra piazzale venticinque marzo 1957 e viale dell'Umanesimo prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata in tratti saltuari e fascia oraria 7:18 tra la zona industriale di Rieti Pina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

