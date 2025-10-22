Traffico di denaro a Malpensa | trovati sei milioni nascosti in tubi di patatine e libri

Sei milioni in contanti non dichiarati. È quanto hanno trovato all'aeroporto di Malpensa, fra agosto e ottobre, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese e i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, impegnati in operazioni di contrasto al traffico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it