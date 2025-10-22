Tradizione fede e orgoglio italiano | Hoboken celebra il centenario della Madonna dei Martiri

La città di Hoboken si prepara a vivere un evento straordinario che celebra le radici, la fede e l’identità della comunità italo-americana: il centenario della Madonna dei Martiri, compatrona di Molfetta. I preparativi fervono e l’entusiasmo cresce, con la partecipazione di istituzioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

San Paolo Albanese : *"Croce e Basilico": fede, tradizione e biodiversità.* *A San Paolo Albanese, il paese più piccolo della Basilicata, si è rinnovata con successo la kermesse giunta alla sesta edizione. Dall'affascinante rito religioso greco-bizantino ai prod - facebook.com Vai su Facebook

Amore, fede e tradizione. Questa è @orasolaretv2000 di oggi #13ottobre. Alle 12.20 su #TV2000 con: Grazia e Felice Trovato: 50 anni di vita insieme Suor Alice Callegare e la sua "missione digitale" Gianni Iezzi, Franco Presenza, Angela Altobelli, Assunt - X Vai su X

Tratta dei Bossoli a Sarteano. Fede, storia e tradizione nell’orgoglio delle contrade - A Sarteano, lunedì 11 agosto alle 21, piazza Bargagli si trasformerà in uno scrigno di memoria e tradizione con la solenne Tratta dei Bossoli, rito d’apertura dei festeggiamenti dell’attesissima ... lanazione.it scrive

Tradizione, fede e arte: ecco come viene vissuta la Pasqua in Spagna, da Zamora all'Andalusia - La Settimana Santa trasforma la Spagna in un mosaico di fede e tradizione, con processioni, come quelle di Zamora e Madrid, dove la devozione a Gesù di Medinaceli attira migliaia di turisti e fedeli ... Da it.euronews.com