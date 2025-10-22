Tradizione fede e orgoglio italiano | Hoboken celebra il centenario della Madonna dei Martiri

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Hoboken si prepara a vivere un evento straordinario che celebra le radici, la fede e l’identità della comunità italo-americana: il centenario della Madonna dei Martiri, compatrona di Molfetta. I preparativi fervono e l’entusiasmo cresce, con la partecipazione di istituzioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tratta dei Bossoli a Sarteano. Fede, storia e tradizione nell’orgoglio delle contrade - A Sarteano, lunedì 11 agosto alle 21, piazza Bargagli si trasformerà in uno scrigno di memoria e tradizione con la solenne Tratta dei Bossoli, rito d’apertura dei festeggiamenti dell’attesissima ... lanazione.it scrive

Tradizione, fede e arte: ecco come viene vissuta la Pasqua in Spagna, da Zamora all'Andalusia - La Settimana Santa trasforma la Spagna in un mosaico di fede e tradizione, con processioni, come quelle di Zamora e Madrid, dove la devozione a Gesù di Medinaceli attira migliaia di turisti e fedeli ... Da it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Fede Orgoglio Italiano