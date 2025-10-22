Tra storia e innovazione la Bufala Dop fa scuola

Nel cuore della Reggia di Caserta, dove pietra e memoria si intrecciano, la Mozzarella di Bufala Campana Dop racconta un'Italia che conserva e rinnova. Tra sale storiche e caseifici moderni, la nostra bussola punta su un equilibrio concreto: tradizione custodita, innovazione utile, risultati misurabili e condivisi. Tra storia e prospettiva europea La scelta di collocare .

