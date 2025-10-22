Tra Orban e Trump una via europea alla sovranità informativa

C’è un tono ironico nel fatto che Donald Trump, nel tentativo di ridefinire a modo suo l’ordine transatlantico, sia riuscito dove Bruxelles aveva, per ora, sempre più o meno fallito. Spingere le intelligence europee a fidarsi l’una dell’altra. Fare di necessità virtù Quando, lo scorso marzo, la Casa Bianca ha interrotto bruscamente la condivisione di informazioni militari con Kyiv, hanno chiarito un netto cambio di rotta rispetto alla visione degli Stati Uniti come partner prevedibili. Da qui, molte capitali europee hanno iniziato a muoversi in autonomia, intrecciando nuovi canali di cooperazione e costruendo, pezzo dopo pezzo, una rete d’intelligence che era rimasta, fino a poco tempo fa, uno dei tanti progetti mai davvero terminati ma mai pienamente realizzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

