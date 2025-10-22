' Torri' di Sant' Egidio Csn | Anni di incuria chi vive in una casa popolare ha gli stessi diritti degli altri
“Cesena Siamo Noi accoglie con favore l’attenzione del Partito Democratico verso le condizioni di degrado delle Torri di Sant’Egidio, ma ricorda che le problematiche oggi denunciate non sono nuove: si trascinano da anni, nel silenzio e nella disattenzione dell’amministrazione comunale e di Acer. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
’ ’ () La Delegazione FAI di Teramo e il Comune di Mosciano Sant'Angelo vi invitano ad apprezzare le Vai su Facebook
Tor Bella Monaca, un libro in sospeso per donare cultura ai bambini della Comunità di Sant’Egidio - Un libro in sospeso, invece del caffè e Tor Bella Monaca diventa come Scampia dove dalla libreria parte l’impulso alla cultura. Si legge su romatoday.it
Tor Bella Monaca, la ‘strada’ al centro dei murale del laboratorio della Comunità di Sant’Egidio - Questa la filosofia alla base della collaborazione tra il Museo Laboratorio della Comunità di ... romatoday.it scrive
Paura a Sant’Egidio. Incendio al settimo piano, condominio evacuato - 30 per un incendio scoppiato in uno degli appartamenti case popolari delle tre cosiddette ’Torri’ in via Cerchia a Sant’Egidio di Cesena. Come scrive msn.com