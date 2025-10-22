Toro in fuga parte la petizione per salvarlo dall' abbattimento

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il toro non deve morire. Mentre proseguono le ricerche dell'animale fuggito da giorni da un macello del Monzese e avvistato l'ultima volta domenica a Missaglia, la mobilitazione per salvarlo dall'abbattimento si fa sempre più ampia. L'Ente nazionale protezione animali di Merate ha lanciato una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

