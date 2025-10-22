Toro in fuga parte la petizione per salvarlo dall' abbattimento
Il toro non deve morire. Mentre proseguono le ricerche dell'animale fuggito da giorni da un macello del Monzese e avvistato l'ultima volta domenica a Missaglia, la mobilitazione per salvarlo dall'abbattimento si fa sempre più ampia. L'Ente nazionale protezione animali di Merate ha lanciato una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Toro in fuga da un macello nella Valle della Nava, scattano le ricerche Un giovane bovino è fuggito da un impianto di macellazione del Monzese ed è stato avvistato nella zona naturalistica tra Casatenovo, Missaglia e Monticello. In corso le ricerche #laprovinc - facebook.com Vai su Facebook
Il toro scappa dal macello: in fuga per le strade della Brianza https://ift.tt/1xaurQU https://ift.tt/Z0wGHOM - X Vai su X
Toro in fuga, parte la petizione per salvarlo dall'abbattimento - Già centinaia le adesioni per garantire all'animale un futuro in un santuario ... Scrive leccotoday.it
Toro in fuga, catturato a fatica dai vigili del fuoco - Un toro fuggito dal recinto ha provocato più di qualche grattacapo a San Lorenzo, in Val Pusteria. Secondo rainews.it