Toro in fuga parte la petizione per salvarlo dall' abbattimento
Il toro non deve morire. Mentre proseguono le ricerche dell'animale fuggito da giorni da un macello del Monzese e avvistato l'ultima volta domenica a Missaglia, la mobilitazione per salvarlo dall'abbattimento si fa sempre più ampia. L'Ente nazionale protezione animali di Merate ha lanciato una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Toro in fuga in Brianza, Enpa chiede di salvarlo dall'abbattimento L'animale è scappato il 21 ottobre da un macello ed è ricercato tra Casatenovo, Missaglia e Monticello. L'Enpa ha lanciato una petizione online.
