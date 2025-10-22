Toro in fuga parte la petizione per salvarlo dall' abbattimento

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il toro non deve morire. Mentre proseguono le ricerche dell'animale fuggito da giorni da un macello del Monzese e avvistato l'ultima volta domenica a Missaglia, la mobilitazione per salvarlo dall'abbattimento si fa sempre più ampia. L'Ente nazionale protezione animali di Merate ha lanciato una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Toro in fuga, parte la petizione per salvarlo dall'abbattimento - Già centinaia le adesioni per garantire all'animale un futuro in un santuario ... Segnala leccotoday.it

toro fuga parte petizioneToro scappato dal macello in Brianza: petizione di Enpa per salvarlo - L’associazione si mobilita con la Rete dei Santuari di Animali Liberi: “Merita un epilogo diverso dalla morte” ... Si legge su mbnews.it

Toro in fuga, catturato a fatica dai vigili del fuoco - Un toro fuggito dal recinto ha provocato più di qualche grattacapo a San Lorenzo, in Val Pusteria. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Toro Fuga Parte Petizione