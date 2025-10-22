Tornerà la primavera | Roma città aperta ricordata da Isabella Rossellini Benedetta Porcaroli Lidia Vitale
Progetto Tornerà la primavera, serata di gala per gli 80 anni di Roma città aperta insieme a Isabella e Alessandro Rossellini, Benedetta Porcaroli e altri: << Rossellini si irritava quando lo definivano “padre del Neorealismo”>>. Per celebrare gli 80 anni del film Roma città aperta di Roberto Rossellini, il 24 settembre la storica pellicola è stata proiettata al Teatro Quirino di Roma, luogo in cui fu vista per la prima volta e dove si è svolta una serata di gala alla presenza di Isabella Rossellini e Alessandro Rossellini, promotori dell’iniziativa insieme alla Onni srl. Tra gli ospiti anche Benedetta Porcaroli, fresca vincitrice del Premio Orizzonti a Venezia e il critico cinematografico Steve Della Casa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
