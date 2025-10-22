Tornano i Frecciarosa | i treni ad alta velocità dove si fa prevenzione per il tumore al seno
Prosegue anche quest’anno "Frecciarosa", la campagna di prevenzione sul tumore al seno promossa da Fondazione incontradonna e dal Gruppo Fs, con il patrocinio del Ministero della salute e della Presidenza del consiglio dei ministri. L’iniziativa farà tappa sui treni ad alta velocità che collegano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
