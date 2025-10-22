Tornano i bus sul San Baronto Il servizio per gli studenti Ma i cantieri sono ancora aperti

Valdinievole, 22 ottobre 2025 – A partire da stamattina, i bus del trasporto pubblico locale torneranno a circolare sul San Baronto lungo la SP9 Montalbano, dopo la sospensione forzata degli scorsi mesi dovuta ai gravi movimenti franosi verificatisi nel febbraio scorso. Lo ha fatto sapere la Provincia di Pistoia, specificando che si tratta di un ripristino del servizio in via sperimentale per verificare la piena percorribilità del tratto stradale nonostante la presenza di cantieri ancora attivi in diversi punti della strada provinciale (alcuni dei quali prossimi alla conclusione). Al momento, rimarranno in vigore anche le deviazioni adottate in questi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

