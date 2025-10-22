Torna Travel on set il corso con esperti del settore per lavorare nel mondo del cinema

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formare i giovani nel campo del cinema e delle arti visive per aprire loro nuove opportunità professionali: questo l’obiettivo della seconda edizione di “Travel on Set”, il progetto di formazione cinematografica promosso dalla Scuola paritaria bilingue Thomas More di Palermo, con sedi in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Torna Travel On Set