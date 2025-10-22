Torna Travel on set il corso con esperti del settore per lavorare nel mondo del cinema
Formare i giovani nel campo del cinema e delle arti visive per aprire loro nuove opportunità professionali: questo l’obiettivo della seconda edizione di “Travel on Set”, il progetto di formazione cinematografica promosso dalla Scuola paritaria bilingue Thomas More di Palermo, con sedi in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 4 al 6 novembre 2025 torna il World Travel Market - WTM London, il più grande evento europeo dedicato al turismo… e noi non potevamo mancare! Dal cuore del Padiglione Italia (STAND N2-240 / N3-200) porteremo la nostra visione di mobilità e servizi Vai su Facebook