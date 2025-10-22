Torna l' ora solare quando vanno spostate le lancette

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno è ormai nel pieno del suo corso e, con l'avanzare della stagione, arriva anche il momento di tornare all'ora solare. Le giornate si accorciano, il buio cala sempre prima e, come ogni anno, dovremo adeguarci al cambio d'orario. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torna solare vanno spostateNel weekend torna l’ora solare. Perché l’Italia non mantiene quella legale tutto l’anno? - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 lancette indietro dalle 3 alle 2. Segnala unionesarda.it

torna solare vanno spostateOra solare in arrivo: quando si torna all'ora solare e il perché del cambio d'orario - Ottobre segna il ritorno al cambio dell'ora: nella notte tra il 25 e il 26, le lancette vanno spostate indietro di un'ora. Come scrive meteo.it

torna solare vanno spostateCambio dell’ora: perché dobbiamo spostare le lancette, ancora - Anche in Italia torna l’ora solare nella notte tra il 25 e il 26 ottobre: alle 3 gli orologi vanno portati indietro di un’ora, quindi alle 2 ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Solare Vanno Spostate