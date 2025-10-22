Torna l’ora solare nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora
Ottobre sta per finire e arriva anche il momento di cambiare l’ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, dalle 3 alle 2 della notte.L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
