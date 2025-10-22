Torna l' ora solare nel fine settimana si spostano indietro le lancette dell' orologio

Giornate più corte e meno ore di luce. Con il mese di ottobre insieme all'autunno arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte (alle 3:00) le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora (2:00). Per il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Torna l’ora solare: più luce naturale, meno consumi. #OraSolare #RisparmioEnergetico #LuceNaturale #Efficienza #Consumi #Decarbonizzazione #LED #OfferteLuceEGas #Bolletta #Sostenibilità ? https://metisonline.org/2025/10/21/torna-lora-solare-piu-l - X Vai su X

PREPARATI: TORNA L'ORA SOLARE Nella notte tra SABATO 25 e DOMENICA 26 ottobre 2025 torna l'ora solare. Alle 3:00 le lancette si spostano indietro, tornando alle 2:00. Ci regaliamo 60 minuti di sonno in più! Ma non è tutto oro quello che luccica. Le gio - facebook.com Vai su Facebook

Nel weekend torna l’ora solare - Torna questo weekend l’ora solare, come di consuetudine nell’ultimo fine settimana del mese di ottobre. ravenna24ore.it scrive

A fine mese torna l'ora solare: ecco quando scatta il cambio di orario - E complici, anche, le ore di luce che diminuiranno sensibilmente fino al solstizio d'inverno, avremo giornate sempre più corte. Scrive milanotoday.it

Ora solare 2025: quando spostare le lancette? - Praticamente farà buio prima, perché l’alba sarà appunto prima, anticipando anche il tramonto ... Da ilpescara.it