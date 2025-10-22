Torna l' ora solare nel fine settimana si spostano indietro le lancette dell' orologio

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornate più corte e meno ore di luce. Con il mese di ottobre insieme all'autunno arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte (alle 3:00) le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora (2:00). Per il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

