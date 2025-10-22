Torna l’adolescenza al cinema quattro proiezioni che hanno fatto la storia della commedia adolescenziale statunitense
A partire da lunedì 27 ottobre, torna l’adolescenza al cinema con quattro cult (teen) movie, ogni lunedì alle ore 21:00, presso il C’entro – Supercinema a Santarcangelo.La rassegna, curata dal critico cinematografico Francesco Foschini, celebra quattro titoli emblematici, che hanno fatto la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
QUESTA SERA, ALLE 22.30 Torna QUALCOSA DI PERSONALE. Nella prima puntata della nuova stagione Mattia Ceccoli racconterà a Monica Fabbri il sogno di bambino di entrare in polizia, le fragilità dell'adolescenza, la passione per lo sport, l'amore per il - facebook.com Vai su Facebook
Cose belle: a marzo 2026 Einaudi pubblicherà Il custode, il nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti. "Niccolò Ammaniti", si legge in una nota dell'editore, "torna a raccontarci le ombre dell'adolescenza": "Dopo aver esplorato il confine diafano tra innocenza e colp - X Vai su X
Torna a Roma l’Aut Art Festival: quattro giorni per raccontare l’autismo - Quattro giornate di eventi, dal 25 al 28 settembre, per raccontare l’autismo attraverso i linguaggi dell’arte. Lo riporta ilmessaggero.it
Festival Mix di Milano torna con quattro giorni di 'Action!' - ' a fare da filo conduttore per la 39esima edizione del Mix Festival Internazionale di cinema Lgbtq+ e cultura queer, che si terrà dal 18 al 21 settembre a Milano tra il Piccolo ... Segnala ansa.it
Torna Cinema in Festa! Dal 21 al 25 settembre puoi vedere tutti i film pagando il biglietto solo 3,50€ - Segnatelo in agenda: da domenica 21 a giovedì 25 settembre torna Cinema in Festa, l’iniziativa che vi porta al cinema a soli 3,50€. Scrive greenme.it