Torna in città il TEDx Novara | al Castello arriva Back to the future
TEDxNovara torna con un nuovo appuntamento: domenica 26 ottobre alle ore 16, al Castello Visconteo Sforzesco, prenderà vita l'evento dal titolo "Back to the future", per un'edizione speciale che celebra i 10 anni di TEDx in città.Dieci anni di idee, parole e connessioni. Dieci anni di eventi da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Torna la Madrepietra Run – Città di Apricena! Domenica 19 ottobre alle ore 10:00, organizzata da ASD Atletica Apricena, la nostra città ospiterà la 2ª edizione della Madrepietra Run, 10ª tappa del Grand Prix “Capitanata Terra dell’Atletica 2025”. Un grand - facebook.com Vai su Facebook
Novara non si ferma più: sbancata Bergamo al tie-break, è sempre sola in vetta - Ma la sorpresa, subito dietro, è Cuneo: vince il derby con Monviso. Lo riporta rainews.it